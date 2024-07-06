Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи. Об этом написало американское издание The New York Times.

Об инциденте рассказал журналистам медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе, который увидел это своими глазами. По его словам, российский солдат просил о помощи, пытаясь изъясняться на смеси русского и английского языков. С наступлением сумерек один из солдат подковылял и выстрелил из своего оружия в торс русского солдата. Тот сначала упал, но еще дышал. И тогда второй украинский солдат выстрелил ему в голову.

Гроссе отметил, что это не единственный случай неоправданной жестокости в зоне боевых действий. Так, Гроссе вспомнил, как один из членов подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки. Видеозапись с моментом расправы опубликовали сами украинские военные, но фрагмент со сдачей солдата решили вырезать.

Газета также писала, что зверства ВСУ по отношению к российским солдатам внесли раскол в возглавляемое американцами подразделение, принимающее участие в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее пленный украинец рассказал о том, как в ВСУ заставляют переходить на контрактную службу.