Российские бойцы сбили из комплекса «Оса» дрон «Лелека» и уникальное ночное крыло ВСУ

Российские десантники группировки «Днепр» сбили за сутки из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100» и уникальное ночное летающее крыло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета ЗРК с позывным Гром.

Дрон стал важной целью для российских бойцов, поскольку Вооруженные силы Украины ведут интенсивную разведку, расчеты противовоздушной обороны препятствуют им в этом, рассказал Гром.

Российский военный добавил, что практически каждая цель для ПВО в зоне проведения специальной военной операции уникальна. По его словам, военные производили ночные пуски, первой ракетой они промахнулись, а второй ракетой сбили крыло вражеского беспилотника, предназначенное для разведки и оборудованное ночным и тепловым видением.

Также Гром рассказал, что в полевых условиях с помощью машины заряжания расчет ЗРК «Оса» установил зенитные ракеты и направился на место развертывания в Херсонской области. После успешного поражения целей бойцы сменили место расположения, чтобы не попасть под удар ВСУ.

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