Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы сбили из комплекса «Оса» дрон «Лелека» и уникальное ночное крыло ВСУ

Десантники сбили из ЗРК «Оса» беспилотник ВСУ «Лелека» и уникальное ночное крыло

close
100%
Государственная пограничная служба Украины

Российские десантники группировки «Днепр» сбили за сутки из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100» и уникальное ночное летающее крыло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета ЗРК с позывным Гром.

Дрон стал важной целью для российских бойцов, поскольку Вооруженные силы Украины ведут интенсивную разведку, расчеты противовоздушной обороны препятствуют им в этом, рассказал Гром.

Российский военный добавил, что практически каждая цель для ПВО в зоне проведения специальной военной операции уникальна. По его словам, военные производили ночные пуски, первой ракетой они промахнулись, а второй ракетой сбили крыло вражеского беспилотника, предназначенное для разведки и оборудованное ночным и тепловым видением.

Также Гром рассказал, что в полевых условиях с помощью машины заряжания расчет ЗРК «Оса» установил зенитные ракеты и направился на место развертывания в Херсонской области. После успешного поражения целей бойцы сменили место расположения, чтобы не попасть под удар ВСУ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами