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Украинские власти заявили о повреждении энергообъекта в Сумской области

ОВА: энергообъект поврежден в ночь на 6 июля в Сумской области Украины

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Shutterstock

Энергетический объект поврежден в ночь на 6 июля в Сумской области Украины, часть населенных пунктов осталась без света. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram-канале.

Отмечается, что ночью регион подвергся ударам. При этом в администрации не уточнили, какой именно объект был поражен.

Аварийно-ремонтные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

Некоторое время назад координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию «Сумыхимпром» в украинском городе Сумы, где изготавливаются кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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