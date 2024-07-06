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В Белгороде прокомментировали повторный обстрел Шебекино

Гладков сообщил, что в результате повторного обстрела Шебекино ранен охранник

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате повторного обстрела Шебекино ранен охранник одного из городских предприятий. Об этом сообщил Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник — мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение, от госпитализации отказался», — сообщил Гладков.

Также губернатор сообщил, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины были зафиксированы повреждения 11 домовладений и четырех автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого в МЧС призвали жителей Шебекино спуститься в укрытия из-за обстрела.

В ночь на 5 июля на территории Белгородской области также была объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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