В Белгороде прокомментировали повторный обстрел Шебекино

В результате повторного обстрела Шебекино ранен охранник одного из городских предприятий. Об этом сообщил Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник — мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение, от госпитализации отказался», — сообщил Гладков.
Также губернатор сообщил, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины были зафиксированы повреждения 11 домовладений и четырех автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.
До этого в МЧС призвали жителей Шебекино спуститься в укрытия из-за обстрела.
В ночь на 5 июля на территории Белгородской области также была объявлена опасность атаки беспилотников.
Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.