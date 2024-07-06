В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны Курской области приведены в боевую готовность для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — написал он.

Смирнов призвал жителей региона быть бдительными.

5 июля врио губернатора информировал, что два человека пострадали в Курской области после атак украинских беспилотников. В Суджанском районе БПЛА атаковали автозаправочные станции. В городе Судже «в результате сброса» был ранен водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. В селе Заолешенка украинский беспилотник повредил помещение заправки и автомобиль, который загорелся, но был оперативно потушен, отметил Смирнов. Ранение получил один из жителей, добавил глава региона.

До этого Смирнов сообщал, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по слободе Белой Беловского района Курской области были повреждены здание музыкальной школы и магазины.

Ранее российские войска ввели в строй единую систему ПВО против ударов ВСУ.