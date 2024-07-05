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В СК РФ назвали предполагаемое орудие обстрела АЗС в Донецке

СК РФ: ВСУ применили предположительно РСЗО HIMARS при обстреле АЗС в Донецке

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Aaron Favila/AP

Украинские военные обстреляли заправочную станцию в Донецке предположительно из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что обнаруженные на месте прилета осколки и фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда.

Очевидец происшествия рассказал, что одним из пострадавших стал сотрудник АЗС, который получил осколочное ранение в ногу чуть выше колена.

До этого в оперативных службах ДНР сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка.

5 июля командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил РФ, генерал-лейтенант Андрей Семенов заявлял, что наиболее широко ВСУ используют РСЗО HIMARS, снаряды которой оснащаются кассетной боевой частью. Кроме того, у таких РСЗО есть инерциальные навигационные системы, корректируемые по данным GPS.

3 июля представитель Следственного комитета России сообщал, что ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке ракетой, выпущенной из РСЗО HIMARS.

Ранее в России изучили кассетный суббоеприпас ракеты ATACMS.

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