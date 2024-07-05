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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

МО РФ: над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

«5 июля текущего года около 13:40 мск пресечена попытка... совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа...» — сказано в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили утром 5 июля беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Отмечается, что дрон был уничтожен около 9:00 по московскому времени.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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