Экс-замглавы генштаба ВСУ рассказал о продвижении войск РФ в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись в районе Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в интервью украинскому порталу NV рассказал бывший замглавы генштаба украинских войск генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу, и бои завязались на окраинах», — сказал генерал.

По его словам, ВС РФ наращивают интенсивность боев сразу на нескольких направлениях, включая Купянское и Угледарское. В то же время украинцам приходится отступать в Часовом Яре под огнем российской артиллерии.

4 июля генштаб ВСУ заявил, что на Торецком направлении ситуация является напряженной. В заявлении отмечается, что российская сторона 17 раз атаковала позиции украинских войск не только под Торецком, но и у Дылеевки, Пивничного и Нью-Йорка.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, после освобождения Торецка ВС РФ смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка.

Ранее Минобороны РФ рассказало о трех освобожденных за неделю населенных пунктах в ДНР.