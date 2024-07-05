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Экс-замглавы генштаба ВСУ рассказал о продвижении войск РФ в ДНР

Экс-замглавы генштаба ВСУ Романенко: ВС РФ продвинулись под Торецком

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись в районе Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в интервью украинскому порталу NV рассказал бывший замглавы генштаба украинских войск генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу, и бои завязались на окраинах», — сказал генерал.

По его словам, ВС РФ наращивают интенсивность боев сразу на нескольких направлениях, включая Купянское и Угледарское. В то же время украинцам приходится отступать в Часовом Яре под огнем российской артиллерии.

4 июля генштаб ВСУ заявил, что на Торецком направлении ситуация является напряженной. В заявлении отмечается, что российская сторона 17 раз атаковала позиции украинских войск не только под Торецком, но и у Дылеевки, Пивничного и Нью-Йорка.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, после освобождения Торецка ВС РФ смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка.

Ранее Минобороны РФ рассказало о трех освобожденных за неделю населенных пунктах в ДНР.

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