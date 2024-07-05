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Российские системы ПВО за неделю сбили более 450 беспилотников ВСУ

МО: средства ПВО РФ за неделю сбили 42 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire

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MOD Russia/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили 451 беспилотник украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ сбили по пять ракет «Нептун-МД» и ATACMS, 14 ракет Storm Shadow британского производства, 42 снаряда РСЗО Vampire и HIMARS, а также семь авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, один самолет Су-27 и два МиГ-29.

Кроме того, по информации российского Минобороны, за неделю в плен к российским войскам сдались 32 солдата. Также ВСУ потеряли в боях более 13,5 тысячи человек.

По словам замглавы ВКС РФ Андрея Семенова, конкретно ракеты ATACMS ВСУ намеренно применяют по гражданским объектам России для запугивания населения.

Ранее ВСУ уличили в «прощупывании» обороны Крыма.

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