Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили 451 беспилотник украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ сбили по пять ракет «Нептун-МД» и ATACMS, 14 ракет Storm Shadow британского производства, 42 снаряда РСЗО Vampire и HIMARS, а также семь авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, один самолет Су-27 и два МиГ-29.

Кроме того, по информации российского Минобороны, за неделю в плен к российским войскам сдались 32 солдата. Также ВСУ потеряли в боях более 13,5 тысячи человек.

По словам замглавы ВКС РФ Андрея Семенова, конкретно ракеты ATACMS ВСУ намеренно применяют по гражданским объектам России для запугивания населения.

Ранее ВСУ уличили в «прощупывании» обороны Крыма.