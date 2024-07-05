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ВСУ уличили в «прощупывании» обороны Крыма

Развожаев: враг прощупывает оборону Крыма, запуская множество ложных целей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно прощупывают систему обороны Крымского полуострова, запуская вместе с крылатыми ракетами множество ложных целей. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели», — рассказал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что противник активно прощупывает систему обороны полуострова. Губернатор призвал жителей города не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Также губернатор рассказал, что воздушная тревога в городе в четверг дважды за день подавалась из-за подобных обманок, имитирующих ракетный удар. Однако система противовоздушной обороны по ним не отрабатывала.

В свою очередь директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что в городе проверили новый сигнал тревоги. Он получил название «Баллистика». Сигнал предназначен для предупреждения населения об угрозе ракетной атаки.

Ранее в МИД оценили заявление США о допустимости ударов по Крыму.

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