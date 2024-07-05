В российской армии заявили, что ВСУ намеренно бьют ATACMS по людям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты ATACMS как по войскам, так и по гражданским объектам России для запугивания населения. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил РФ, генерал-лейтенант Андрей Семенов, передает ТАСС.

По его словам, эти ракеты летят со скоростью более 3 тыс. км/ч по сложной баллистической траектории. Они оснащены кассетными боевыми частями.

Семенов рассказал, что наиболее широко ВСУ используют американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, снаряды которой

также оснащаются кассетной боевой частью. Кроме того, у таких РСЗО есть инерциальные навигационные системы, корректируемые по данным GPS.

Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и Scalp-EG, которые также применяют украинские войска, способны невидимо на минимальной высоте подлететь к выбранному объекту. Они точно обнаруживают цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников.

Ранее в России изучили кассетный суббоеприпас ракеты ATACMS.