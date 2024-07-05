Подполье заявило о ликвидации группы наемников в Одесской области

Российские войска нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников в порту города Черноморск Одесской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.

Он рассказал, что накануне в 16:40 в городе был нанесен удар по новому административному зданию в морском порту.

«Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара», — сказал Лебедев.

По его словам, на территорию администрации порта также прибыла тяжелая техника и снаряды, которые были уничтожены повторным ударом.

По предварительным данным, в результате удара погибли 18 человек, примерно 30 получили ранения.

После ударов, по его информации, СБУ и «иностранные службы» начали проверку всех работников порта.

До этого Лебедев заявлял, что ВС РФ ударили по центру подготовки моряков «Авант» в Черноморске, в котором британские инструкторы обучали диверсантов-подводников Вооруженных сил Украины.

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