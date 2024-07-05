Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России сообщили о поставке 35 тыс. автоматов АК-203 индийской армии

«Ростех»: индо-российское предприятие поставило армии Индии 35 тыс. АК-203

close
100%
РИА Новости

Компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая является совместным предприятием Индии и РФ, выпустила и поставила индийской армии 35 тыс. автоматов модели АК-203. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

По данным корпорации, эта поставка стала завершением первой фазы производства автоматов Калашникова в Индии. Чтобы выпустить оружие в срок, завод в индийском штате Уттар-Прадеш оборудовали необходимыми производственными мощностями.

Отмечается, что с российской стороны учредителями Indo-Russian Rifles Private Limited являются концерн «Калашников», входящий в «Ростех», а также «Рособоронэкспорт».

АК-203 — это особая версия автомата АК-200, которая сделана специально под используемый вооруженными силами Индии патрон 7,62×39 мм.

До этого «Ростех» сообщил о поставке ВС РФ новой партии «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000.

Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами