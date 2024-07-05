В России сообщили о поставке 35 тыс. автоматов АК-203 индийской армии

Компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая является совместным предприятием Индии и РФ, выпустила и поставила индийской армии 35 тыс. автоматов модели АК-203. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

По данным корпорации, эта поставка стала завершением первой фазы производства автоматов Калашникова в Индии. Чтобы выпустить оружие в срок, завод в индийском штате Уттар-Прадеш оборудовали необходимыми производственными мощностями.

Отмечается, что с российской стороны учредителями Indo-Russian Rifles Private Limited являются концерн «Калашников», входящий в «Ростех», а также «Рособоронэкспорт».

АК-203 — это особая версия автомата АК-200, которая сделана специально под используемый вооруженными силами Индии патрон 7,62×39 мм.

До этого «Ростех» сообщил о поставке ВС РФ новой партии «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000.

Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов.