В подполье заявили об ударе по месту производства украинских беспилотников

Российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.

Он рассказал, что взрыв почувствовали в нескольких километрах в населенном пункте Бахмач.

«Взрыв был в направлении авиаремонтного завода и запасного аэродрома», — сказал Лебедев.

По его словам, на территории этого завода производились беспилотники дальнего действия. Он утверждает, что эти БПЛА запускали с территории аэродрома для атак на Белгородскую и Курскую области.

После взрыва в сторону аэродрома из центра Конотопа выехало около десятка машин скорой помощи, добавил он.

4 июля ТАСС со ссылкой на источники заявлял, что российские войска поразили объект Вооруженных сил Украины в порту Ильичевск, расположенном в районе города Одесса.

Ранее российская армия нанесла удар по железной дороге в Красном Лимане.