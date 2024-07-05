В России изучили кассетный суббоеприпас ракеты ATACMS

Специалисты по работе с вооружением исследовали кассетный суббоеприпас ракет ATACMS производства США и выявили высоту, при которой они не срабатывают. Об этом сообщает РИА Новости, которое поговорило с одним из занимавшихся исследованием специалистов.

Эксперт рассказал, что всего в ATACMS содержатся порядка 275 кассетных суббоеприпасов М74. Каждый из них похож на зеленый шар и напоминает мяч для тенниса, но с выступами по одной оси окружности.

По словам специалиста, вскрытие кассеты происходит примерно в 200 метрах над уровнем земли: суббоеприпас вращается, и при достижении 2 тыс. оборотов центробежные стопоры расходятся в стороны, после чего детонатор становится напротив ударника, и боеприпас взрывается в том случае, если сталкивается с поверхностью земли.

Однако он может не сработать даже при штатном открытии кассеты. В этом случае он продолжит находиться на взводе, и людям стоит держаться подальше от этих «теннисных мячей», предупредил специалист.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что российские военные изучали взрыватель и систему наведения ракет ATACMS.

Ранее сообщалось, что в руководстве США и НАТО требуют отменить все ограничения на удары ВСУ по РФ.