Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали приоритет в летней кампании СВО

Матвийчук заявил, что летняя кампания СВО — это защита приграничных регионов

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший полковник и военный аналитик Анатолий Матвийчук выделил ключевой стратегический приоритет в рамках летней специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, основной задачей является обеспечение защиты приграничных территорий и контроль над административными границами Донецкой народной республики (ДНР).

«Сейчас стратегический приоритет — это как можно дальше отодвинуть украинские войска от приграничных районов: Белгорода, Курса и Брянска. Конечно же, это и освобождение административных границ Донецкой народной республики. Это является стратегической задачей на эту летнюю кампанию», — подчеркнул Матвийчук.

Он также высказал предположение, что к окончанию всех этих действий будет осуществлен выход в район Одессы.

Представитель заместителя начальника Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов заявлял ранее, что Россия завершит специальную военную операцию к осени 2024 года. По его словам, понимание приближения завершения вооруженного конфликта имеется и в украинской столице.

В Государственной думе не исключают такого сценария. Например, депутат Алексей Чепа отметил, что украинский конфликт теоретически может завершиться уже к осени 2024 года, если изменится политика некоторых западных стран.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене, заявил, что заявления президента Украины о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте и уменьшением поддержки как извне, так и внутри Украины.

Ранее в Чехии назвали рецепт успешных переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами