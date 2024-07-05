В России назвали приоритет в летней кампании СВО

Бывший полковник и военный аналитик Анатолий Матвийчук выделил ключевой стратегический приоритет в рамках летней специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, основной задачей является обеспечение защиты приграничных территорий и контроль над административными границами Донецкой народной республики (ДНР).

«Сейчас стратегический приоритет — это как можно дальше отодвинуть украинские войска от приграничных районов: Белгорода, Курса и Брянска. Конечно же, это и освобождение административных границ Донецкой народной республики. Это является стратегической задачей на эту летнюю кампанию», — подчеркнул Матвийчук.

Он также высказал предположение, что к окончанию всех этих действий будет осуществлен выход в район Одессы.

Представитель заместителя начальника Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов заявлял ранее, что Россия завершит специальную военную операцию к осени 2024 года. По его словам, понимание приближения завершения вооруженного конфликта имеется и в украинской столице.

В Государственной думе не исключают такого сценария. Например, депутат Алексей Чепа отметил, что украинский конфликт теоретически может завершиться уже к осени 2024 года, если изменится политика некоторых западных стран.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене, заявил, что заявления президента Украины о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте и уменьшением поддержки как извне, так и внутри Украины.

Ранее в Чехии назвали рецепт успешных переговоров по Украине.