Российские войска ввели в строй единую систему ПВО против ударов Украины

Российские войска ввели в строй единую систему противовоздушной обороны (ПВО) против ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил командующий войсками ПВО-ПРО — замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов.

«Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории России, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны», — заявил Семенов.

Командующий силами ПВО утверждает, что Россия в данный момент лидирует в сфере создания масштабных группировок противовоздушной обороны.

До этого генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что силы и средства ПВО Воздушно-космических сил России за время специальной военной операции уничтожили более 42 тыс. целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе свыше 550 самолетов и 27 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Госдуме заявили, что силы ПВО России изначально готовы сбивать поставляемые Украине F-16.