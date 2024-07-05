Американские ЗРК Patriot не только не способны обеспечить защиту обороняемых объектов, но и оказались уязвимыми для современных российских средств поражения. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов РИА Новости.

По словам генерал-лейтенанта, в ходе специальной военной операции (СВО) подтвердились высокие боевые возможности российских ПВО в отражении ударов различных типов средств воздушного нападения противника. Он отметил, что в отличие от ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, российские системы доказали свою эффективность не только в защите объектов, но и в способности обеспечить свою собственную безопасность.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые. Эксперт считает, что Россия с легкостью нейтрализует новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, передаваемую США Украине. До этого уже сообщалось о разрушении нескольких американских систем ПВО Patriot на Украине российскими военными.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.