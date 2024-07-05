На Западе заявили о скором уничтожении Россией украинской авиации

Российские военнослужащие наносят Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелые потери на аэродромах и могут в скором времени полностью уничтожить украинскую авиацию. Об этом заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для газеты Telegraph.

«Вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от украинских воздушных сил», — считает он.

Экс выразил мнение, что армия России за последние три дня продемонстрировала, что ждет западные истребители F-16 и Mirage 2000, когда те доберутся до Украины. По мнению обозревателя, ВС РФ уничтожат американские и французские машины на своих базах сразу по прибытии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого польское издание Defence24 заявило, что передача Украине американских истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя, так как они станут мишенью российских систем ПВО, создававшихся для поражения подобных целей.

2 июля в Государственной думе предупредили, что передача F-16 Украине спровоцирует новый виток конфликта в воздухе, из-за чего эти самолеты получат «репутацию металлолома».

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили истребители F-16.