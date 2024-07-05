Силы ПВО России уничтожили 27 тыс. БПЛА и 550 самолетов ВСУ с начала СВО

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России за время специальной военной операции уничтожили более 42 тыс. целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе свыше 550 самолетов и 27 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов, передает РИА Новости.

«Всего в ходе спецоперации войсками ПВО уничтожено более 42 тыс. воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 тыс. БПЛА», — сказал он.

Семенов также отметил, что за стойкость и мужество государственных наград были удостоены 5,5 тыс. военнослужащих войск противовоздушной обороны, семеро из них стали Героями Российской Федерации. Он также добавил, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество десяти соединениям и воинским частям ПВО было присвоено почетное наименование «гвардейское».

До этого заместитель начальника расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» с позывным «Питер» сообщил, что украинские военные пытаются выяснить местоположение российских систем ПВО при помощи метеошаров.

До этого в Госдуме заявили, что силы ПВО России изначально готовы сбивать поставляемые Украине F-16.