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Посольство в Канаде оценило будущее НАТО на Украине

Посольство РФ в Канаде заявило, что политика НАТО на Украине обречена на провал

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imago-images.de/Global Look Press

У Североатлантического альянса (НАТО) нет будущего на Украине, политика альянса обречена на провал. Об этом в социальной сети X пишет пресс-служба российского посольства в Канаде.

«Политика НАТО на Украине против народов Украины и России обречена на провал. В результате специальной военной операции Украина будет освобождена, денацифицирована и демилитаризована, а все демократические права и чаяния ее народов будут реализованы», — заявили в посольстве.

В российском дипломатическом представительстве также отметили, что у альянса «нет будущего» на Украине.

До этого представитель Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко заявила, что Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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