В Ростове судят военнослужащего, который расстрелял незнакомых людей из автомата

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело в отношении военнослужащего Игоря Гавриленко — по версии следствия, он расстрелял незнакомых людей в проехавшей мимо машине. «Газета.Ru» ознакомилась с материалами дела.

Поздним вечером 4 марта 2022 года вооруженный автоматом Гавриленко попытался остановить на дороге проезжавшую мимо машину. Водитель проигнорировал жесты незнакомца на ночной дороге и проехал мимо. После этого, как считает следствие, солдат выстрелил в заднюю часть машины четыре раза. Один человек погиб от огнестрельного ранения, второй был ранен.

В отношении Гавриленко было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенным общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также покушение на грабеж.

За время, прошедшее с регистрации дела летом 2023 года, не было проведено ни одного заседания. В январе 2024 года заседание было отложено из-за того, что подсудимого не удалось доставить в суд.

Ранее сообщалось, что военный под «солями» расстрелял сослуживца на боевом катере из из-за сдвинутых бровей.