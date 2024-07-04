Российский корвет и корабли КНР проведут совместное патрулирование

Российский корвет «Совершенный» проведет с отрядом боевых кораблей ВМС Китая в Корейском проливе совместное морское патрулирование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в точку встречи с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо для начала четвертого совместного российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

В ходе совместного патрулирования планируется проведение совместных действий по противолодочной и противоздушной обороне, а также поисково-спасательные действия на море.

26 июня комплексы «Бастион» ТОФ отработали учебный удар по отряду кораблей условного противника.

До этого сообщалось, что атомные подводные лодки Северного флота запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море.

Ранее подлодка с «Калибрами» начала боевую службу в Средиземном море.