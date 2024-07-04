Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский корвет и корабли КНР проведут совместное патрулирование

ТОФ: российский корвет проведет с отрядом кораблей КНР совместное патрулирование

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Российский корвет «Совершенный» проведет с отрядом боевых кораблей ВМС Китая в Корейском проливе совместное морское патрулирование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в точку встречи с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо для начала четвертого совместного российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

В ходе совместного патрулирования планируется проведение совместных действий по противолодочной и противоздушной обороне, а также поисково-спасательные действия на море.

26 июня комплексы «Бастион» ТОФ отработали учебный удар по отряду кораблей условного противника.

До этого сообщалось, что атомные подводные лодки Северного флота запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море.

Ранее подлодка с «Калибрами» начала боевую службу в Средиземном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами