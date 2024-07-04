Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинского разведчика-пулеметчика ликвидировали в зоне СВО

Разведчика-пулеметчика ВСУ Гордея с позывным «Вива» ликвидировали в зоне СВО

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Разведчик-пулеметчик ВСУ Богдан Гордей был ликвидирован в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает киевский футбольный клуб «Динамо», чьим болельщиком был военнослужащий.

Известно, что боец с позывным Вива служил в 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и был ликвидирован с оружием в руках. Подробности произошедшего не уточняются.

В конце июня военнослужащие ВС РФ взяли в плен и тем самым спасли женщину-бойца ВСУ Ларису Ходаковскую, которая жаловалась на нечеловеческие условия и нехватку хлеба и воды.

23 июня также сообщалось, что украинские солдаты атаковали сослуживца за попытку сдаться в плен. Инцидент произошел в районе села Парасковиевка на территории ДНР. Один из бойцов ВСУ решил сложить оружие и сдаться в плен российским войскам. Пока он двигался к позициям ВС РФ, его действия контролировали российские операторы беспилотников. В результате этого военный ВСУ получил серьезные ранения.

Ранее украинский боец, угнавший танк и перешедший на сторону ВС РФ, подал документы на российский паспорт.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами