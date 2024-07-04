Разведчик-пулеметчик ВСУ Богдан Гордей был ликвидирован в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает киевский футбольный клуб «Динамо», чьим болельщиком был военнослужащий.

Известно, что боец с позывным Вива служил в 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и был ликвидирован с оружием в руках. Подробности произошедшего не уточняются.

В конце июня военнослужащие ВС РФ взяли в плен и тем самым спасли женщину-бойца ВСУ Ларису Ходаковскую, которая жаловалась на нечеловеческие условия и нехватку хлеба и воды.

23 июня также сообщалось, что украинские солдаты атаковали сослуживца за попытку сдаться в плен. Инцидент произошел в районе села Парасковиевка на территории ДНР. Один из бойцов ВСУ решил сложить оружие и сдаться в плен российским войскам. Пока он двигался к позициям ВС РФ, его действия контролировали российские операторы беспилотников. В результате этого военный ВСУ получил серьезные ранения.

Ранее украинский боец, угнавший танк и перешедший на сторону ВС РФ, подал документы на российский паспорт.