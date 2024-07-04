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Российские военные за сутки поразили 37 беспилотников ВСУ

МО РФ: силы ПВО за сутки поразили 37 дронов ВСУ и авиабомбу Hammer

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток поразили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу «Hammer» производства Франции, противорадиолокационную ракету HARM производства США и 14 реактивных снарядов HIMARS американского производства.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 626 самолетов, 277 вертолетов, 27197 беспилотных летательных аппаратов и другой техники ВСУ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали Борисовский район региона. Один из них сбросил взрывное устройство на две машины, в результате чего пострадали четыре человека. Позднее другой БПЛА подорвался возле грузовика.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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