Российские десантники создали установку для противодействия БПЛА

Крымские десантники из состава российской группировки «Днепр», служащие на Ореховском направлении, создали установку для противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что установка представляет собой неподвижное основание для крепления двух пулеметов ПКТ калибром 7,62 миллиметра с установленным ночным прицелом.

Установка с пулеметами крепится в кузове машины типа багги, что позволяет бойцам передвигаться в составе колонн, прикрывая их от украинских беспилотников.

Как сказали в Минобороны, такие расчеты несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий, а также наносят удары по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В апреле сообщалось, что бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил обеспечить российские штурмовые группы стрелковым оружием, которое поможет солдатам эффективно уничтожать FPV-дроны на поле боя. Соответствующее задание генерал дал после визита в полигон Московского военного округа, где он ознакомился с различными образцами БПЛА и стрелкового оружия.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.