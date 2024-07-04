Украина нарастила группировку войск на Донецком и Харьковском направлениях из-за действий российских войск. Об этом заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

«После нашего активного и успешного наступления как на Харьковском направлении, так и в районе Часова Яра противник либо с перепугу, либо по требованию своих «хозяев» из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях», — сказал Гагин.

По его словам, ВСУ поставлена задача «удержать любой ценой» город Волчанск Харьковской области.

Командование украинской армии, считает советник главы ДНР, бросает неподготовленных мобилизованных солдат на передовую.

30 июня Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донецкой народной республике.

До этого ведомство сообщало о взятии поселка Шумы.

Ранее командир «Ахмата» рассказал о боях с элитными солдатами ВСУ в Волчанске.