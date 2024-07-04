Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР рассказали о наращивании сил ВСУ на двух направлениях

Гагин: ВСУ нарастили группировку на Донецком и Харьковском направлениях

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Украина нарастила группировку войск на Донецком и Харьковском направлениях из-за действий российских войск. Об этом заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

«После нашего активного и успешного наступления как на Харьковском направлении, так и в районе Часова Яра противник либо с перепугу, либо по требованию своих «хозяев» из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях», — сказал Гагин.

По его словам, ВСУ поставлена задача «удержать любой ценой» город Волчанск Харьковской области.

Командование украинской армии, считает советник главы ДНР, бросает неподготовленных мобилизованных солдат на передовую.

30 июня Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Донецкой народной республике.

До этого ведомство сообщало о взятии поселка Шумы.

Ранее командир «Ахмата» рассказал о боях с элитными солдатами ВСУ в Волчанске.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами