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Минобороны рассказало о работе комплексов «Панцирь-С1» и «Витязь» С-350

Минобороны: расчет ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил БПЛА ВСУ на Донецком направлении

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Расчеты комплексов «Панцирь-С1» и С-350 «Витязь» Вооруженных сил РФ поразили воздушные цели украинской армии. Об этом сообщается на сайте российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что военные уничтожили беспилотник ВСУ на Донецком направлении во время несения боевого дежурства расчетом «Панцирь-С1».

Для уничтожения воздушных целей, отметили в Минобороны, у комплекса имеется 12 зенитных ракет, на «Панцирь» также установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение данного зенитно ракетно-пушечного комплекса позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

В министерстве добавили, что боевые расчеты ЗРК С-350 «Витязь» успешно отразили воздушные удары ВСУ.

До этого сообщалось, что ракеты зенитных ракетных систем C-300, C-350 «Витязь», С-400 «Триумф», «Бук-М3» способны сбивать американские истребители F-16.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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