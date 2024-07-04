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Минобороны России сообщило об ударе по замаскированной украинской технике

Минобороны РФ: Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ

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Минобороны РФ

Российские истребители Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Удар по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Запад» наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, заявили в ведомстве.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны.

До этого российские войска уничтожили шесть истребителей ВС Украины, которые базировались на аэродроме в Миргороде. Военкор Александр Коц заявлял, что реализовать эту задачу удалось во многом благодаря разведке.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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