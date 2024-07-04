В трех регионах Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля — Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

В этих регионах объявлен режим воздушной тревоги.

29 июня сообщалось о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. 27 июня на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару.

3 июля взрывы произошли в Одессе. В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.