«Зачем он меня убил?»: моряк под «солями» расстрелял сослуживца из-за сдвинутых бровей

Новороссийский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, который расстрелял сослуживца из автомата Калашникова на борту боевого корабля. Сам моряк заявил, что хотел припугнуть сослуживца «путем ранения из автомата в ноги». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

По данным следствия, ефрейтор Усов 9 июля 2023 года находился на юте малого ракетного корабля, в это время по причалу шел и нес в руках коробки военный по фамилии Кувайцев. На почве «внезапно возникших неприязненных отношений» Усов направил автомат АК-74 в сторону сослуживца и выстрелил очередью в его сторону. Анализы показали, что в момент совершения убийства Усов находился под воздействием синтетического наркотика «альфа-PVP» (также его называют «солью»).

По словам свидетелей, пострадавший Кувайцев сразу после ранения находился в сознании, мотал головой и многократно повторял: «Зачем он в меня стрелял? Я ему ничего не сделал», «Зачем он в меня выстрелил? Зачем он меня убил?». Кувайцев вскоре скончался от ранения живота, внутреннего кровотечения, острой кровопотери и травматического шока. Прибывшие на место фельдшер войсковой части и медики скорой помощи не смогли спасти военного.

На суде Усов частично признал свою вину. Он пояснил, что не собирался убивать Кувайцева, а хотел лишь прострелить ему ноги. Подсудимый объяснил, что сослуживец показывал ему угрожающие жесты указательным пальцем, мимикой, взглядом и «сдвинутыми бровями». Также Усов посчитал угрозой веревочную петлю в руках Кувайцева (веревкой был обвязан ящик, который нес погибший. — «Газета.Ru»). Осужденный заявил, что раскаивается в содеянном, и принес извинения семье сослуживца.

Новороссийский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к 12 годам колонии строгого режима по статье об убийстве. Автомат, из которого стрелял военный, суд постановил вернуть в войсковую часть, а гильзы — уничтожить.

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