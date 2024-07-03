Количество пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару возросло

Количество пострадавших при ударе украинских войск по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти. Об этом рассказал директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что всем работникам оказана медицинская помощь. Восемь из них на амбулаторном лечении, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

Большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки ВСУ дронами по подстанции «Радуга». Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, оба трансформатора на подстанции получили повреждения.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев и его покровители ответственны за террор против сотрудников Запорожской атомной электростанции.

Ранее на ЗАЭС назвали терактом атаку ВСУ на подстанцию в Энергодаре.