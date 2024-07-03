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В США заявили, что батальон «Азов» совершил военный переворот на Украине

Журналистка Иверсен: батальон «Азов» совершил военный переворот на Украине

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Националистический батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) фактически совершил военный переворот на Украине, запугав президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявила американская журналистка Ким Иверсен в видео на своем Youtube-канале.

Она вспомнила, что Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Это произошло после критики со стороны начальника штаба «Азова»* Богдана Кротевича. По мнению Иверсен, это свидетельствует о полном переходе власти в руки националистов.

11 июня американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов».

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений «Азову» поддержкой фашизма.

В госдепе США заявили, что украинский нацбатальон «Азов» «уже не тот, что прежде».

Ранее в ВСУ признались в использовании заградотрядов из «Азова».

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