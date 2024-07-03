В Харьковской области ВСУ атаковали трактор для доставки угля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Токаревка Харьковской области, в результате чего был поврежден трактор, доставлявший уголь населению. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинские вооруженные формирования обстреляли село Токаревка Харьковской области. Под ударом боевиков оказался трактор с прицепом, на котором доставляли социальный уголь жителям этого села», — написал глава Харьковской области, отметив, что водитель сельскохозяйственной машины получил осколочные ранения.

Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Ганчев.

3 июля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинские войска ударили беспилотниками по подстанции Радуга в Энергодаре. В пресс-службе Запорожской атомной электростанции отметили, что подстанция была атакована тремя дронами. В результате пострадали восемь человек и нарушена штатная схема энергоснабжения города.

До этого ВСУ выпустили 10 снарядов по селу Богдановское в Харьковской области. При обстрелах никто не пострадал. Разрушений нет.

Ранее подполье сообщило, что в Харьковской области уничтожен взвод ВСУ.