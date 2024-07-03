В подполье сообщили об ударе по используемому для атак на Крым аэродрому ВСУ

Российские военные ударили в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, используемого для атак на Крым и Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета. Сопротивление сообщает: Кривой Рог. Слышен взрыв. Взрыв со стороны аэродрома в Долгинцево», — сказал он.

Лебедев отметил, в 11:55 и в 12:05 произошли еще два взрыва недалеко от аэродрома. По его словам, на этом аэродроме есть «небольшое количество дальнобойных ракет и как минимум один самолет».

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме в городе Полтаве в центре Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.