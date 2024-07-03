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Минобороны РФ показало кадры удара по аэродрому на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения самолетов ВСУ на аэродроме Полтавы

Министерство обороны России обнародовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме в городе Полтаве в центре Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» российские военные нанесли ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава.

В результате удара был уничтожен боевой вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

Днем 2 июля сообщалось, что в городе Полтаве произошел взрыв. На тот момент в нескольких регионах Украины, в том числе в Полтавской области, была объявлена воздушная тревога.

Также 1 июля украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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