Минобороны РФ показало кадры удара по аэродрому на Украине

Министерство обороны России обнародовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме в городе Полтаве в центре Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» российские военные нанесли ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава.

В результате удара был уничтожен боевой вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

Днем 2 июля сообщалось, что в городе Полтаве произошел взрыв. На тот момент в нескольких регионах Украины, в том числе в Полтавской области, была объявлена воздушная тревога.

Также 1 июля украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.