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Украинский депутат оценила готовность страны к приему истребителей F-16

Депутат Рады Безуглая заявила, что Украина не готова к приему истребителей F-16

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Lukasz Glowala/Reuters

Поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ей изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, пишет издание «Страна.ua».

«К сожалению, передача таких самолетов Украине ничего кардинально не изменит», — сказала парламентарий.

Она призвала граждан страны забыть о «волшебных штурмах и контрнаступлениях» Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам законодателя, сейчас в государстве нет необходимой инфраструктуры для размещения истребителей F-16. Более того, Безуглая обвинила военное руководство Украины в безответственном отношении к обучению пилотов управлению этими воздушными судами.

«Как будто это нужно партнерам, а не нам», — подчеркнула она.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Депутат обратила внимание, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук уже больше года не принимал участия в заседаниях парламентского комитета по вопросам обороны. Как сказала законодатель, он не появляется на этих встречах, так как ему не о чем рассказывать.

1 июля бывший военный летчик из Франции и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что украинские военные впервые применили истребители F-16 на поле боя. Эту информацию ему подтвердили в Иностранном легионе, уточнил эксперт.

Ранее в Дании сообщили, что прекратят обучение украинских пилотов управлению F-16 после 2024 года.

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