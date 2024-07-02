Главком ВСУ рассказал о проблемах украинской армии на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается сложной для украинской армии. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сложной остается обстановка на покровском направлении. <…> На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась», — написал он.

Основной проблемой является нехватка мотивированных и хорошо подготовленных военнослужащих. Кроме того, украинской армии не хватает современных средств РЭБ и ПВО.

Позже украинское издание NV со ссылкой на источники написало, что украинский лидер Владимир Зеленский «не в восторге» от главкома ВСУ Александра Сырского.

Отмечается, что соответствующее отношение со стороны Зеленского к Сырскому вызвано обвал фронта ВСУ в районе Очеретино на Покровском направлении и прорыв линии укреплений российскими войсками в Харьковской области.

Военный эксперт Алексей Суконкин позже заявил, что Сырского могут отправить в отставку.

Ранее в политических кругах Украины заговорили об отставке главкома ВСУ.