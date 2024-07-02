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Зеленский потребовал назвать сроки поставки США ПВО Patriot

Зеленский потребовал от главы МО Умерова узнать срок поставки Пентагоном Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову выяснить конкретные даты поставки США Украине систем ПВО Patriot. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Заявление было сделано украинским лидером на фоне визита Умерова в Вашингтон.

До этого Пентагон выделил Украине пакет военной помощи с ПВО на сумму $2,3 млрд, включающий дополнительные средства противовоздушной обороны.

Также Украина получит противотанковые вооружения и критически важные боеприпасы напрямую из арсенала США. В ходе совместной пресс-конференции с Умеровым Остин заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля США и их союзники планируют «выстроить мост» для будущего вступления Украины в альянс.

Перед этим в Госдепе анонсировали «хорошие новости» по ПВО для Украины на саммите НАТО. Источник напомнил, что украинской армии очень хотелось получить дополнительные системы Patriot.

20 июня в Белом доме заявили, что США будут передавать Киеву все производимые системы ПВО Patriot и NASAMS.

Ранее Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на поставку комплексов ПВО Patriot.

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