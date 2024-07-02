Поставленные Голландией Вооруженным силам Украины истребители F-16 будут законной целью для российских войск и будут уничтожаться на тех же условиях, что и другое оружие. Об этом РИА Новости заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

«На фоне ранее данного властями Нидерландов согласия на использование киевским режимом западного вооружения против объектов на территории России, рассматриваем его как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки», — заявил Тарабрин.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта российский посол возложил на западные страны.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что уничтожение самолетов ВСУ в Миргороде — непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря российской разведке.

Ранее группировка «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ.