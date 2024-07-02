Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии во время учений погиб пилот

Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота Су-25 во время учений

close
100%
Eduard Korniyenko/Reuters

В Грузии во время учений погиб пилот разбившегося самолета Су-25 Кахабер Зурабашвили. Об этом сообщило министерство обороны Грузии на своем сайте.

«С целью выяснения причин упомянутого инцидента соответствующими службами Минобороны проводится детальное расследование. В Минобороны выражают скорбь в связи с трагической катастрофой и выражают соболезнования семье и близким погибшего летчика», — говорится в сообщении ведомства.

Грузинское издание «Civil.ge» сообщает, что катастрофа произошла близи военного аэропорта в Болниси. Отмечается, что в 2021 году на вооружение Сил обороны страны поступили четыре отремонтированных и модернизированных самолета Су-257 При этом общее число таких самолетов в авиапарке грузинского минобороны не разглашается.

До этого сообщалось, что возле села Дисвели в Грузии разбился военный вертолет.

Ранее туристический самолет Cessna 172 потерпел крушение во Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами