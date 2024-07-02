В Грузии во время учений погиб пилот разбившегося самолета Су-25 Кахабер Зурабашвили. Об этом сообщило министерство обороны Грузии на своем сайте.

«С целью выяснения причин упомянутого инцидента соответствующими службами Минобороны проводится детальное расследование. В Минобороны выражают скорбь в связи с трагической катастрофой и выражают соболезнования семье и близким погибшего летчика», — говорится в сообщении ведомства.

Грузинское издание «Civil.ge» сообщает, что катастрофа произошла близи военного аэропорта в Болниси. Отмечается, что в 2021 году на вооружение Сил обороны страны поступили четыре отремонтированных и модернизированных самолета Су-257 При этом общее число таких самолетов в авиапарке грузинского минобороны не разглашается.

До этого сообщалось, что возле села Дисвели в Грузии разбился военный вертолет.

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