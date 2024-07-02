ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один снаряд попал на территорию частного домовладения, из-за чего мужчина получил ранения. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочным ранением головы бригада скорой доставили в областную клиническую больницу.

Также осколки и снаряди повредили один частный дом и надворные постройки. Также оказалась полностью разрушена местная хозпостройка.

Информация о последствиях обстрела уточняется, заключил Гладков.

Незадолго до этого украинские военные обстреляли два населенных пункта Шебекинского городского округа. По словам губернатора, из-за атаки ВСУ в селе Безлюдовка в одном частном доме оказались выбиты окна. Во втором домовладении поврежден фасад. На окраине города Шебекино дрон упал и сдетонировал на территории предприятия. Осколки посекли один грузовой автомобиль

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