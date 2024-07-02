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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Гладков: житель села Новая Таволжанка пострадал при обстреле ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один снаряд попал на территорию частного домовладения, из-за чего мужчина получил ранения. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочным ранением головы бригада скорой доставили в областную клиническую больницу.

Также осколки и снаряди повредили один частный дом и надворные постройки. Также оказалась полностью разрушена местная хозпостройка.

Информация о последствиях обстрела уточняется, заключил Гладков.

Незадолго до этого украинские военные обстреляли два населенных пункта Шебекинского городского округа. По словам губернатора, из-за атаки ВСУ в селе Безлюдовка в одном частном доме оказались выбиты окна. Во втором домовладении поврежден фасад. На окраине города Шебекино дрон упал и сдетонировал на территории предприятия. Осколки посекли один грузовой автомобиль

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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