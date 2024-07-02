Российские военные атаковали три бригады ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) под Запорожьем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что за сутки боев украинские войска лишились 70 солдат, трех автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы. Позиции ВСУ находились в районе Жеребянок и Малой Токмачки в Запорожской области.

28 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ нанесли удары по двум электроподстанциям в регионе, в результате произошла утечка масла. После инцидента оказались полностью обесточены 11 сел — около двух тысяч абонентов.

30 июня стало известно, что специалисты предприятия «Таврия-Энерго» продолжают восстанавливать работу сетей электроснабжения после обстрела Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки повредили или уничтожили девять самолетов ВСУ.