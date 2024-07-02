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ВСУ обстреляли город и село в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую и окраину села Великая Знаменка

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка в Запорожской области, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он попросил жителей населенных пунктов сохранять спокойствие, не выходить на улицу. По его словам, работают системы противовоздушной обороны.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, заключил Балицкий.

В этот же день украинские военные обстреляли два населенных пункта Шебекинского городского округа. По словам губернатора Белгородской области, из-за атаки ВСУ в селе Безлюдовка в одном частном доме оказались выбиты окна. Во втором домовладении поврежден фасад. На окраине города Шебекино дрон упал и сдетонировал на территории предприятия. Осколки посекли один грузовой автомобиль.

За полчаса до этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. По его словам, в инциденте пострадал один мирный житель.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Россия не сбивает дроны НАТО у границ Крыма.

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