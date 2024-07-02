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Найдено объяснение решению России не сбивать дроны НАТО у границ Крыма

Летчик Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН

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Кадр из видео/mil.ru

Россия не намерена сбивать дроны НАТО, патрулирующие близ границ Крыма, из-за возможного признания этого действия ООН как нарушение международного права, учитывая неопределенный статус полуострова. Эту позицию подтвердил высокопоставленный военный эксперт России генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Мы подали запрос на восстановление наших прав на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Однако данный регион до сих пор не получил одобрения в ООН. В организации действует комитет, занимающийся этим вопросом. Несмотря на прошедшие 10 лет, они не утвердили наши границы в Крыму, но и не отклонили наши запросы по различным причинам,» — пояснил Попов.

По его словам, данная ситуация создает сложности на полуострове, которые до сих пор остаются нерешенными, даже после проведения референдума в Крыму.

«Мы не можем принимать меры по их сбиванию, поэтому мы просто вытесняем их за пределы воздушного пространства,» — добавил военный эксперт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков передал вопрос о возможности сбить американские разведывательные дроны над Черным морем после инцидента в Севастополе 23 июня в министерство обороны. Ранее военный корреспондент Алексей Живов заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk оказывал поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) при наведении ракет по Севастополю.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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