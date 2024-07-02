На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

В результате российского удара по украинскому военному аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил бывший спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.

Он признал факт нанесения удара по аэродрому в Миргороде и сообщил, что имеются «определенные потери» в технике.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались на аэродроме в Миргороде. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

17 июня российские военные также ударили по Миргороду, где находится авиабаза ВСУ. В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» пояснили, что в последние несколько недель российская армия наносит удары по этому объекту, который выполняет роль аэродрома подскока.

Ранее российские войска уничтожили цех производства ударных беспилотников ВСУ.