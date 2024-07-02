Военный эксперт рассказал о планах Киева по переброске армии России к границам Белоруссии

Украина с помощью заявлений о стягивании своих войск к белорусской границе пытается спровоцировать переброску российской армии. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, Киев хочет оттянуть российские силы с наиболее опасных участков фронта. Кроме того, на Украине намерены продемонстрировать, что «агрессором», кроме России, является и Белоруссия.

Литовкин выразил мнение, что провокационные заявления украинских властей являются исключительно политическими. Белоруссия не имеет планов воевать с Украиной. Эксперт подчеркнул, что украинское командование не волнует нехватка личного состава в зоне боевых действий, если Киев готов перебрасывать своих солдат на другие направления.

До этого на Украине прокомментировали концентрацию солдат на границе с Белоруссией.

Ранее в Белоруссии предостерегли Киев от любых провокаций.