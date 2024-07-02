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Нидерланды разрешили экспортировать F-16 на Украину

Нидерланды выдали разрешение на экспорт F-16, первые скоро поставят Киеву

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, передает РИА Новости.

Отмечается, что разрешение было выдано 19 июня. Также голландцы разрешили экспорт семи авиационных двигателей F-16.

1 июля капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил сомнения, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили и используют истребители F-16 в вооруженном конфликте.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что Россия была готова к поставке истребителей F-16 украинской армии, силы ПВО будут их сбивать.

До этого бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили истребители F-16.

Ранее в США предложили Украине тайную альтернативу НАТО.

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