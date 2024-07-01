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Балтфлот отработал отражение нападений беспилотников ВСУ

Силы ПВО Балтфлота отработали отражение нападений беспилотников ВСУ

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Shutterstock

Силы ПВО Балтфлота отработали отражение нападений беспилотников ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В учениях приняли участие около 10 надводных судов Балтийского флота. Задачей ПВО (противовоздушной обороны) было обнаружение и отражение ударов низколетящих малогабаритных воздушных целей условного противника.

В состояние боеготовности были приведены порядка 10 различных кораблей: малые ракетные корабли, ракетные катера, малые противолодочные корабли, а также суда.

«После идентификации объектов как «неприятельских» беспилотные аппараты были «уничтожены» средствами противовоздушной обороны кораблей», — сообщили в Балтфлоте.

До этого ракетчики Балтфлота на учениях выполнили стрельбу по морской цели из БРК «Бал». В министерстве обороны РФ обратили внимание, что во время учения ракетчики совершили марш, развернули комплекс и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили восемь ракет Storm Shadow и 72 дрона ВСУ.

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