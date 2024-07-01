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Атаки ВСУ оставили без газа пять сел в Белгородской области

Губернатор Гладков: пять сел в Белгородской области дегазифицированы из-за атак

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Shutterstock

Пять населенных пунктов в Белгородской области дегазифицированы из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Временно без газа остаются жители хуторов Стадников, Желобок и Бабенков, а также сел Терезовка и Мешковое», — рассказал он.

Также стало известно, что в поселке Первомайский в результате обстрела загорелся частный дом, в хуторе Мухин FPV-дрон атаковал нежилой частный дом, а в селе Мешковом дроны-камикадзе повредили линию газоснабжения.

До этого украинские БПЛА атаковали три села и город в Белгородской области.

В селе Бессоновка Белгородского района на территории сельскохозяйственного предприятия в результате атаки дрона были повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения. В городе Грайворон дрон-камикадзе выбил окно в многоквартирном доме. В селе Богун-Городок Борисовского района после атак БПЛА разрушены пять частных домов.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области выделят 100 млн руб. на бетонные укрытия.

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Обстрелы Белгородской области
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